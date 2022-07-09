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Цель №1. Данилов не исключил, что за взрывами на украинских складах стоит Россия

Новина українською →
Украина, Суббота 09 июля 2022 22:24
Цель №1. Данилов не исключил, что за взрывами на украинских складах стоит Россия Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Россия могла быть ответственной за атаки на склады боеприпасов советских времен, которые произошли в Украине еще до полномасштабной войны.

Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Были ситуации, когда наши склады разрушали. Конечно, это могла быть Россия. Мы для них цель номер один", - сказал он.

Кроме того, Данилов отметил, что у нашей страны осталось много советского оружия, которое использует снаряды калибра 122 мм и 152 мм. А таких снарядов в мире немного, поэтому мы переходим на калибр 155 мм НАТО.

Напомним, в ноябре 2019 года на территории военного арсенала в Балаклее прогремело около 20 взрывов. В результате происшествия погибли трое военнослужащих.

Кроме этого, в октябре 2018 года на территории арсенала хранения боеприпасов вблизи города Ични произошли многочисленные взрывы. Там хранилось 69,5 тысяч тонн боеприпасов.

В сентябре 2017 года в городе Калиновка, что в 30 километрах от Винницы, произошли взрывы на огромном военном складе.

В марте 2017 года в Балаклее произошли взрывы на складах боеприпасов, было эвакуировано 20 тысяч человек. Тогда город сильно пострадал, дома 90 семей не подлежали восстановлению.

В октябре В 2015 году в городе Сватово Луганской области произошли взрывы снарядов. Погибло четверо военных и один гражданский. В общей сложности сдетонировали почти 4 тысячи тонн боеприпасов.

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