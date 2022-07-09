Ціль №1. Данілов не виключив, що за вибухами на українських складах стоїть Росія

Росія могла бути відповідальною за атаки на склади боєприпасів радянських часів, які сталися в Україні ще до повномасштабної війни.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Окрім цього, Данілов зазначив, що у нашої країни залишилося багато радянської зброї, яка використовує снаряди калібру 122 мм і 152 мм. А таких снарядів у світі небагато, тому ми переходимо на калібр 155 мм НАТО.

"Були ситуації, коли наші склади руйнували. Звичайно, це могла бути Росія. Ми для них ціль номер один", - сказав він.

Нагадаємо, у листопаді 2019 року на території військового арсеналу у Балаклії прогриміло близько 20 вибухів. Внаслідок події загинули троє військовослужбовців.

Окрім цього, у жовтні 2018 року на території арсеналу зберігання боєприпасів поблизу міста Ічні сталися численні вибухи. Там зберігалося 69,5 тисяч тон боєприпасів.

У вересня 2017 року у місті Калинівка, що за 30 кілометрів від Вінниці, сталися вибухи на величезному військовому складі.

У березні 2017 році в Балаклії сталися вибухи на складах боєприпасів, було евакуйовано 20 тисяч людей. Тоді місто сильно постраждало, будинки 90 родин не підлягали відновленню.

У жовтні 2015 року у місті Сватове Луганської області сталися вибухи снарядів. Загинуло четверо військових і один цивільний. Загалом здетонували майже 4 тисячі тонн боєприпасів.