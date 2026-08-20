ua en ru
Чт, 20 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Обстрел Киева Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Это сделало его окружение": Балога назвал причастных к отравлению Ющенко в 2004 году

11:02 20.08.2026 Чт
2 мин
Кто стоял за отравлением Ющенко? Стало известно имя одного причастного
aimg Татьяна Степанова aimg Владимир Куренной
"Это сделало его окружение": Балога назвал причастных к отравлению Ющенко в 2004 году Фото: Виктор Балога (РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Отравление кандидата в президенты Виктора Ющенко во время избирательной кампании 2004 года было результатом действий его близкого окружения, работавшего в интересах иностранных спецслужб в жестком геополитическом противостоянии.

Об этом винтервьюРБК-Украина в рамках спецпроекта к 35-летию Независимости Украины рассказал бывший глава Секретариата президента (2006-2009 гг.) Виктор Балога.

По словам Балоги, у него полное понимание того, как именно готовилось и совершалось это преступление, а главной предпосылкой попадания злоумышленников в президентскую команду была неспособность Ющенко критически оценивать людей рядом с собой.

Отвечая на вопрос о конкретных фамилиях лиц, причастных к отравлению, Балога прямо назвал одного из ближайших соратников Ющенко - Давида Жванию.

Экс-глава Секретариата президента подчеркнул, что за попыткой устранения Ющенко стояла глобальная борьба между Западом и Востоком, а целью злоумышленников было физическое уничтожение политика.

Он также отметил, что после победы на выборах во властную команду попали бизнесмены и сомнительные лица, из-за чего ему в должности главы Секретариата пришлось проводить масштабную кадровую "чистку".

Напомним, отравление Виктора Ющенко произошло осенью 2004 года во время президентской гонки. В его организме была обнаружена критическая концентрация диоксина.

Несмотря на тяжелые последствия для здоровья, Ющенко одержал победу на выборах, однако дело о его отравлении оставалось одним из самых резонансных в новейшей истории Украины.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Виктор Ющенко РБК-Украина Новости Украины Виктор Балога Давид Жвания
Новости
Залпы баллистики, погибшие, блекауты: главное о массированной атаке на Киев и область
Залпы баллистики, погибшие, блекауты: главное о массированной атаке на Киев и область
Аналитика
Кто отравил Ющенко и как Украина потеряла шанс на Томос в 2008 году: интервью Виктора Балоги
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Кто отравил Ющенко и как Украина потеряла шанс на Томос в 2008 году: интервью Виктора Балоги