"Це не зрада": Херсонська ОВА закликала евакуюватися з небезпечних територій області

Голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін пояснив, чому відверто говорить із жителями регіону про загрози - попри те, що ця відвертість викликає тривогу. За його словами, це не спроба залякати, а повага до людей як партнерів у боротьбі за життя області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна .

Чому Прокудін вирішив говорити відверто

За словами очільника ОВА, коли влада бачить потенційну загрозу, її завдання - не вдавати, що загрози немає.

"Наше завдання - завчасно попередити людей, підготуватися і разом зробити все можливе, щоб мінімізувати наслідки", - написав Прокудін. Він нагадав: сьогодні в Україні є близько 80 населених пунктів, які росіяни фактично стирають із лиця землі, ще близько 200 постійно перебувають під обстрілами.

Голова ОВА наголосив: "навіть найсучасніший захист не може гарантувати, що російський КАБ не влучить у об'єкт, який він прикриває". Тому попередження про загрозу для енергетики не означає, що світло обов'язково зникне завтра чи хтось не виконує свою роботу.

Головне прохання до мешканців

"Не слухайте тих, хто намагається виставити такі рішення якоюсь "зрадою" чи бажанням когось "вижити" з Херсонщини", - звернувся Прокудін до тих, хто вагається з евакуацією.

Він нагадав, що в Козацькому, Веселому, Білозерці, Антонівці та інших населених пунктах уже є родини, які втратили найдорожче, і, за його переконанням, "якби у них була можливість зробити вибір ще раз, вони обрали б життя".

"Ми з вами - одна команда. Я буду робити все можливе, щоб Херсонщина залишалася територією життя", - підсумував голова ОВА, додавши: "Нам потрібна не паніка. Нам потрібна зрілість, взаємодопомога, довіра та спільна відповідальність. Ми вистоїмо. Але найважливіше - маємо вистояти живими".

Яку підтримку готують для евакуйованих

Минулого тижня на Херсонщині побував міністр у справах громад, територій та ВПО Віталій Безгін - з ним обговорювали підтримку евакуйованих жителів регіону. Зокрема, розглядають варіант поселення людей у пансіонатах та інших місцях розміщення в безпечних регіонах, де на певний час забезпечать комфортні умови проживання, а також допоможуть знайти роботу та влаштувати дітей до шкіл чи садків.

Окремо опрацьовують і можливість додаткової фінансової підтримки для тих, кому переїзд і оренда житла в іншому місті стануть серйозним навантаженням.