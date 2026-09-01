"Это не зрада": Херсонская ОВА призвала эвакуироваться с опасных территорий области

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин объяснил, почему откровенно говорит с жителями региона об угрозах - несмотря на то, что эта откровенность вызывает тревогу. По его словам, это не попытка запугать, а уважение к людям как партнерам в борьбе за жизнь области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина .

Почему Прокудин решил говорить откровенно

По словам главы ОВА, когда власти видят потенциальную угрозу, ее задача - не делать вид, что угрозы нет.

"Наша задача - заранее предупредить людей, подготовиться и вместе сделать все возможное, чтобы минимизировать последствия", - написал Прокудин. Он напомнил: сегодня в Украине около 80 населенных пунктов, которые россияне фактически стирают с лица земли, еще около 200 постоянно находятся под обстрелами.

Глава ОВА подчеркнул: "даже самая современная защита не может гарантировать, что российский КАБ не попадет в объект, который он прикрывает". Поэтому предупреждение об угрозе энергетике не означает, что свет обязательно исчезнет завтра или кто-то не выполняет свою работу.

Главная просьба к жителям

"Не слушайте тех, кто пытается выставить такие решения какой-то "изменной" или желанием кого-то "выжить" из Херсона", - обратился Прокудин к колеблющимся с эвакуацией.

Он напомнил, что в Казацком, Веселом, Белозерке, Антоновке и других населенных пунктах уже есть семьи, которые потеряли дороже всего, и, по его убеждению, "если бы у них была возможность сделать выбор еще раз, они выбрали бы жизнь".

"Мы с вами - одна команда. Я буду делать все возможное, чтобы Херсонщина оставалась территорией жизни", - подытожил глава ОВА, добавив: "Нам нужна не паника. Нам нужна зрелость, взаимопомощь, доверие и общая ответственность. Мы выстоять. Но самое важное - должны выстоять живыми.

Какую поддержку готовят для эвакуированных

На прошлой неделе в Херсонской области побывал министр по делам общин, территорий и ВПО Виталий Безгин - с ним обсуждали поддержку эвакуированных жителей региона. В частности, рассматривают вариант поселения людей в пансионатах и других местах размещения в безопасных регионах, где на время обеспечат комфортные условия проживания, а также помогут найти работу и устроить детей в школы или сады.

Отдельно прорабатывают возможность дополнительной финансовой поддержки для тех, кому переезд и аренда жилья в другом городе станут серьезной нагрузкой.