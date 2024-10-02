"Це значна ескалація". У Байдена відреагували на удар Ірану по Ізраїлю

Білий дім назвав масований удар Ірану по Ізраїлю значною ескалацією. США допомагали Ізраїлю відбивати атаку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника Білого дому з питань нацбезпеки Джейка Саллівана під час брифінгу.
Він зазначив, що збройні сили США співпрацювали з армією оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), коли Іран випустив майже 200 балістичних ракет. Есмінці військово-морських сил США приєдналися до ізраїльських підрозділів протиповітряної оборони, щоб збивати іранські ракети.
Салліван зазначив, що президент Джо Байден і віце-президент Камала Гарріс спостерігали за атакою та реакцією з ситуаційної кімнати Білого дому, до яких приєдналася команда національної безпеки.
Радник Білого дому додав, що поки немає інформації про жертв в Ізраїлі, також не було заяв про пошкодження літаків та стратегічних військових об'єкті.
"Виходячи з того, що ми знаємо на даний момент, ця атака, здається, зазнала поразки та неефективна. Це стало насамперед результатом професіоналізму ЦАХАЛу, але не в меншій мірі завдяки кваліфікованій роботі американських військових і ретельному спільному плануванню в очікуванні атаки", - сказав Салліван.
Він наголосив, що США будуть консультуватися з Ізраїлем щодо наступних кроків та відповіді.
"Очевидно, що це значна ескалація з боку Ірану, важлива подія, і не менш важливо, що ми змогли підійти разом з Ізраїлем і створити ситуацію, в якій ніхто не загинув під час цієї атаки, наскільки нам відомо наразі. Зараз ми подивимося, які відповідні наступні кроки полягають у забезпеченні, перш за все, американських інтересів, а потім сприяння стабільності в максимально можливому ступені, коли ми рухаємося вперед", - заявив радник Білого дому.
Нагадаємо, вчора, 1 жовтня, Іран здійснив другу за рік масовану атаку на Ізраїль. Тегеран випустив близько 180 балістичних ракет. Атаку відбивали ізраїльські сили протиповітряної оборони разом з американськими військовими.
Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив, що атаку була відповіддю на вбивство керівництва ХАМАСу та "Хезболли". Ізраїль своєю чергою наголосив, що обстріл "матиме наслідки" для Ірану.
Детальніше про атаку Ірану, її наслідки та реакцію світу - у матеріалі РБК-Україна.
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