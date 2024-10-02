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"Это значительная эскалация". У Байдена отреагировали на удар Ирана по Израилю

Фото: советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Белый дом назвал массированный удар Ирана по Израилю значительной эскалацией. США помогали Израилю отбивать атаку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейка Салливана во время брифинга.

Он отметил, что вооруженные силы США сотрудничали с армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), когда Иран выпустил около 200 баллистических ракет. Эсминцы военно-морских сил США присоединились к израильским подразделениям противовоздушной обороны, чтобы сбивать иранские ракеты.

Салливан отметил, что президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис наблюдали за атакой и реакцией из ситуационной комнаты Белого дома, к которой присоединилась команда национальной безопасности.

Советник Белого дома добавил, что пока нет информации о жертвах в Израиле, также не было заявлений о повреждении самолетов и стратегических военных объектах.

"Исходя из того, что мы знаем на данный момент, эта атака, кажется, потерпела поражение и неэффективна. Это стало прежде всего результатом профессионализма ЦАХАЛа, но не в меньшей степени благодаря квалифицированной работе американских военных и тщательному совместному планированию в ожидании атаки", - сказал он. Салливан.

Он подчеркнул, что США будут консультироваться с Израилем по поводу следующих шагов и ответа.

"Очевидно, что это значительная эскалация со стороны Ирана, важное событие, и не менее важно, что мы смогли подойти вместе с Израилем и создать ситуацию, в которой никто не погиб во время этой атаки, насколько нам известно сейчас. Сейчас мы посмотрим, какие соответствующие следующие шаги заключаются в обеспечении, прежде всего, американских интересов, а затем содействии стабильности в максимально возможной степени, когда мы двигаемся вперед", - заявил советник Белого дома.

 

Атака Ирана

Напомним, вчера, 1 октября, Иран совершил вторую за год массированную атаку на Израиль. Тегеран выпустил около 180 баллистических ракет. Атаку отражали израильские силы противовоздушной обороны вместе с американскими военными.

Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что атака была ответом на убийство руководства ХАМАС и "Хезболлы". Израиль в свою очередь подчеркнул, что обстрел "будет иметь последствия" для Ирана.

Детальнее об атаке Ирана, ее последствиях и реакции мира - в материале РБК-Украина.

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