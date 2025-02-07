Це завжди може бути варіантом, - делегат ПАРЄ про вибори через інтернет в Україні

"Це завжди може бути варіантом. Естонці цим користуються. Питання в тому, чи є спроможність це застосувати до 6-8 мільйонів біженців", - сказав він.

За його словами, "в епоху штучного інтелекту все можливо". Але Булай задався питанням, чи буде це достатньо безпечним, чи буде доступ до цього процесу всім бажаючим.

"У мене немає відповіді на це питання. Але, звичайно, це можливість. Чому б і ні? Криза могла б запропонувати можливості для нового старту. Це теж варіант",- додав депутат ПАРЕ.

Інтернет-голосування

Нагадаємо, до ідеї запровадження електронного голосування на виборах усіх рівнів, у тому числі за президента, позитивно ставляться 33% українців. Відносна більшість (42-43%) опитаних ставляться негативно до інтернет-виборів.

Майже третина (31%) опитаних при запровадженні електронного голосування на виборах вважають, що воно може відбуватися через "Дію", 15% ˗ що потрібно буде створити новий спеціалізований сервіс.

За даними Агентства ООН у справах біженців, станом на 16 грудня 2024 року було зафіксовано в усьому світі 6,814 млн біженців з України.