Это всегда может быть вариантом, - делегат ПАСЕ о выборах через интернет в Украине

"Это всегда может быть вариантом. Эстонцы этим пользуются. Вопрос в том, есть ли способность это применить к 6-8 миллионам беженцев", - сказал он.

По его словам, "в эпоху искусственного интеллекта все возможно". Но Булай задался вопросом, будет ли это достаточно безопасным, будет ли доступ к этому процессу всем желающим.

"У меня нет ответа на этот вопрос. Но, конечно, это возможность. Почему бы и нет? Кризис мог бы предложить возможности для нового старта. Это тоже вариант",- добавил депутат ПАСЕ.

Интернет-голосование

Напомним, к идее введения электронного голосования на выборах всех уровней, в том числе за президента, положительно относятся 33% украинцев. Относительное большинство (42-43%) опрошенных относятся негативно к интернет-выборам.

Почти треть (31%) опрошенных при введении электронного голосования на выборах считают, что оно может происходить через "Дію", 15% ˗ что нужно будет создать новый специализированный сервис.

По данным Агентства ООН по делам беженцев, по состоянию на 16 декабря 2024 года было зафиксировано во всем мире 6,814 млн беженцев из Украины.