"Це вже не одиниці": Зеленський розповів про виробництво нової зброї проти "Шахедів"

Українські протиповітряні сили оборони нині дедалі рідше покладаються на кулемети для знищення дронів. Їх активно заміняють перехоплювачами, які вже збивають ворожі "Шахеди".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час брифінгу.

"Що стосується "Шахедів" - ми працюємо над цим питанням. Приблизно третину від Шахедів збивають мобільні вогневі групи. Вони вже майже не покладаються на кулемети. Вони працюють з іншою зброєю. Ми почали використовувати перехоплювачі", - зазначив президент.

За його словами, Україна вже тривалий час працювала над даною розробкою.

"Чотири компанії в Україні виробляють ці вироби. З чотирьох компаній дві дуже успішно. Сьогодні під час атаки десятки російських дронів були збиті перехоплювачами. Ми говоримо вже не про одиниці. Ми розуміємо, що це наш інструмент і він точно працює", - наголосив глава держави.

Водночас, за його словами, вже була проведена розмова з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом та, мало того, нині вже існує домовленість, що Німеччина фінансуватиме даний проект.

"Я вдячний за це. Також я домовився на саміті G7, з Карні, прем'єр-міністром Канади. Він також там виділив гроші. Ми їхали - було 2 мільярда доларів. Ми з ним домовилися - він збільшив до 4. І нам потрібно трішки часу для того, щоб це було масове виробництво", - підсумував президент України.