"Це вже не одиниці": Зеленський розповів про виробництво нової зброї проти "Шахедів"
Українські протиповітряні сили оборони нині дедалі рідше покладаються на кулемети для знищення дронів. Їх активно заміняють перехоплювачами, які вже збивають ворожі "Шахеди".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час брифінгу.
"Що стосується "Шахедів" - ми працюємо над цим питанням. Приблизно третину від Шахедів збивають мобільні вогневі групи. Вони вже майже не покладаються на кулемети. Вони працюють з іншою зброєю. Ми почали використовувати перехоплювачі", - зазначив президент.
За його словами, Україна вже тривалий час працювала над даною розробкою.
"Чотири компанії в Україні виробляють ці вироби. З чотирьох компаній дві дуже успішно. Сьогодні під час атаки десятки російських дронів були збиті перехоплювачами. Ми говоримо вже не про одиниці. Ми розуміємо, що це наш інструмент і він точно працює", - наголосив глава держави.
Водночас, за його словами, вже була проведена розмова з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом та, мало того, нині вже існує домовленість, що Німеччина фінансуватиме даний проект.
"Я вдячний за це. Також я домовився на саміті G7, з Карні, прем'єр-міністром Канади. Він також там виділив гроші. Ми їхали - було 2 мільярда доларів. Ми з ним домовилися - він збільшив до 4. І нам потрібно трішки часу для того, щоб це було масове виробництво", - підсумував президент України.
Атаки дронів на Україну
Зауважимо, що цього року Україна зіткнулася з помітним зростанням числа і масовості атак дронів-камікадзе "Шахед", які використовує Росія у своїх військових операціях.
Збільшення частоти та інтенсивності атак пов'язане з намаганням Росії виснажити українські системи протиповітряної оборони та створити паніку серед мирного населення.
Зазначимо, що зокрема наприкінці травня та на початку червня деякі військові експерти та ЗМІ припускали, що Росія готується значно посилити дронові атаки на Україну. Цю інформацію прокоментував начальник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Нагадаємо, що в ніч на 9 червня Росія запустила по Україні рекордну кількість повітряних цілей - 499, з них 479 - знешкодили.
А вже в ніч на 17 червня Росія завдала нового масованого удару по Україні застосувавши 440 дронів і 32 ракети.
Зазначимо, що сьогодні розвідка розповіла, що Росія має на озброєнні тисячі ударних дронів типу Shahed-136 та їхніх імітаторів. За даними ГУР, максимально за добу ворог може запускати по Україні до 500 безпілотників.
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