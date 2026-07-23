"Це вперше": фон дер Ляєн розкрила ще один козир нових санкцій проти РФ

23 липня Комітет постійних представників ЄС погодив зміст нового, 21-го пакета санкцій проти Росії.

Окрім того, він вирішив у другій половині дня провести письмову процедуру для його затвердження.

На це одразу відреагувала фон дер Ляєн - вона оцінила прогрес у цьому питанні.

"Я вітаю досягнення домовленості щодо 21-го пакета санкцій проти Росії. У той час, коли Україна наростила військову динаміку, наші санкції продовжують послаблювати економічні основи російської воєнної машини", - наголосила очільниця ЄК.

Фон дер Ляєн також звернула увагу на те, що ЄС вперше націлився на судна, що допомагають "тіньовому флоту" Росії.

Ба більше, Брюссель додасть ще 32 російські банки до списку, на які поширюється заборона на транзакції, а також криптокомпанії та платформи з торгівлі нафтою.

"Ми заморожуємо коригування граничної ціни на російську нафту на рік, щоб російська воєнна машина не отримала вигоди від ринкових потрясінь", - анонсувала фон дер Ляєн.

Також вона додала, що ЄС зробив важливий крок у питанні офіційної заборони на в’їзд до блоку російським учасникам бойових дій.