"Это впервые": фон дер Ляйен раскрыла еще один козырь новых санкций против РФ

23 июля Комитет постоянных представителей ЕС согласовал содержание нового, 21-го пакета санкций против России.

Кроме того, он решил во второй половине дня провести письменную процедуру для его утверждения.

На это сразу отреагировала фон дер Ляйен - она оценила прогресс в этом вопросе.

"Я приветствую достижение договоренности по 21-му пакету санкций против России. В то время, когда Украина нарастила военную динамику, наши санкции продолжают ослаблять экономические основы российской военной машины", - подчеркнула глава ЕК.

Фон дер Ляйен также обратила внимание на то, что ЕС впервые нацелился на суда, которые помогают "теневому флоту" России.

Более того, Брюссель добавит еще 32 российских банка в список, на которые распространяется запрет на транзакции, а также криптокомпании и платформы по торговле нефтью.

"Мы замораживаем корректировку предельной цены на российскую нефть на год, чтобы российская военная машина не получала выгоды от рыночных потрясений", - анонсировала фон дер Ляйен.

Также она добавила, что ЕС сделал важный шаг в вопросе официального запрета на въезд в блок российским участникам боевых действий.