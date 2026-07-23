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"Это впервые": фон дер Ляйен раскрыла еще один козырь новых санкций против РФ

12:45 23.07.2026 Чт
2 мин
ЕС подготовил для России много неприятных сюрпризов
aimg Юлия Капитонова
"Это впервые": фон дер Ляйен раскрыла еще один козырь новых санкций против РФ Фото: Урсула фон дер Ляйен, президент Еврокомиссии (Getty Images)
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Новые санкции Европейского Союза существенно усилят давление на военную экономику России. Так, "теневой флот" агрессора столкнется с довольно серьезными проблемами.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее сообщение в Х.

23 июля Комитет постоянных представителей ЕС согласовал содержание нового, 21-го пакета санкций против России.

Кроме того, он решил во второй половине дня провести письменную процедуру для его утверждения.

На это сразу отреагировала фон дер Ляйен - она оценила прогресс в этом вопросе.

"Я приветствую достижение договоренности по 21-му пакету санкций против России. В то время, когда Украина нарастила военную динамику, наши санкции продолжают ослаблять экономические основы российской военной машины", - подчеркнула глава ЕК.

Фон дер Ляйен также обратила внимание на то, что ЕС впервые нацелился на суда, которые помогают "теневому флоту" России.

Более того, Брюссель добавит еще 32 российских банка в список, на которые распространяется запрет на транзакции, а также криптокомпании и платформы по торговле нефтью.

"Мы замораживаем корректировку предельной цены на российскую нефть на год, чтобы российская военная машина не получала выгоды от рыночных потрясений", - анонсировала фон дер Ляйен.

Также она добавила, что ЕС сделал важный шаг в вопросе официального запрета на въезд в блок российским участникам боевых действий.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 23 июля ослы ЕС согласовали 21-й пакет санкций против России.

Кроме того, мы рассказывали, почему многие члены блока тормозят принятие этих ограничений.

Также узнайте, почему Трамп захотел изменить проект "адских санкций" против РФ.

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