Це не випадковість. Зеленський закликав лідерів відреагувати на страту українського військового

Він зазначив, що ніхто у світі не повинен ігнорувати те, як легко росіяни вбивають. Так, відео страти українського полоненого має побачити світ.

Зеленський зазначив, що на цього відео зображена Росія, якою вона є. Для окупантів немає людей - їм байдуже на синів, братів та дітей.

Президент зазначив, що Росія намагається зробити таку звичку знищувати життя новою нормою.

"Це не випадковість, це не епізод. Так було раніше, так було в Бучі. Тисячі разів. Кожен повинен реагувати, кожен лідер. Не чекати, що це забудеться, що пройде час. Ми нічого не збираємось забувати і прощати вбивць. Законна відповідальність буде за все. Потрібен програш терору", - сказав він.

Зеленський підкреслив, що світ не зрозуміє, якщо лідери не зреагують та таку жорстокість.

"Зараз треба діяти. І нам в Україні максимально зосередитись на фронті - максимально допомагати, грати окупанта з нашої землі. Головна мета перемогти. Головна мета в Україні - міцність, щоб перемогти. Розгром окупанту, вирок вбивцям, трибунал державі-злу. Вічна пам'ять кожній людині, чиє життя забрав цей російський терор. Слава усім, хто б'ється проти цього зла. Слава Україні!" - сказав він.

Нагадаємо, у мережі поширилось відео жорстокої страти окупантами українського військового. Росіяни обезголовили військовополоненого.

Журналісти CNN знайшли ще одне відео страти українського військового російськими загарбниками.

СБУ вже почала розслідування жорстокого вбивства українського захисника.

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