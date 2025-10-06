"Це вимушений крок": Шостку попередили про тимчасовий блекаут

Енергетики попередили Шостку про тимчасове припинення електропостачання через відновлювальні роботи після удару РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Сумиобленерго".
"У Шостці відбудеться тимчасове припинення електропостачання у зв’язку з проведенням робіт із ліквідації наслідків військової агресії Росії", - повідомили в обленерго.
Під час цих заходів можливі короткочасні відновлення та повторні знеструмлення.
"Це вимушений крок, адже енергетики працюють над комплексним рішенням, яке дозволить забезпечити електроенергією всіх споживачів, які зараз залишаються без електроенергії", - додали енергетики.
Водночас голова Сумської ОВА Олег Григоров повідомив, що у посиленому режимі працюють усі служби, щоб відновити енергопостачання та газопостачання в оселях мешканців.
"На ранок значна частина споживачів уже заживлена, із газом вже понад 50% будинків. Роботи продовжуються. Енергетики та газівники працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити стабільне забезпечення громади", - написав Григоров.
За його словами, стабільно працює близько 80% мобільного покриття. Усі мобільні оператори працюють над підсиленням покриття.
"Усі пункти незламності працюють і забезпечені енергонезалежним інтернетом", - додав голова ОВА.
Нагадаємо, 4 жовтня ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі Сумської області. Місто Шостка лишилось знеструмлене.
Також росіяни залишили Шостку без води та газу через удари по інфраструктурі.
В той же день окупанти вдарили по залізничному вокзалу у Шостці та потягу "Шостка-Київ" - повідомлялось про постраждалих.