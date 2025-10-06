"Это вынужденный шаг": Шостку предупредили о временном блэкауте

Энергетики предупредили Шостку о временном прекращении электроснабжения из-за восстановительных работ после удара РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сумыоблэнерго".
"В Шостке произойдет временное прекращение электроснабжения в связи с проведением работ по ликвидации последствий военной агрессии России", - сообщили в облэнерго.
Во время этих мероприятий возможны кратковременные восстановления и повторные обесточивания.
"Это вынужденный шаг, ведь энергетики работают над комплексным решением, что позволит обеспечить электроэнергией всех потребителей, которые сейчас остаются без электроэнергии", - добавили энергетики.
В то же время глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что в усиленном режиме работают все службы, чтобы восстановить энергоснабжение и газоснабжение в домах жителей.
"На утро значительная часть потребителей уже запитана, с газом уже более 50% домов. Работы продолжаются. Энергетики и газовщики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное обеспечение громады", - написал Григоров.
По его словам, стабильно работает около 80% мобильного покрытия. Все мобильные операторы работают над усилением покрытия.
"Все пункты несокрушимости работают и обеспечены энергонезависимым интернетом", - добавил глава ОВА.
Напомним, 4 октября враг нанес удар по энергетической инфраструктуре Сумской области. Город Шостка остался обесточенным.
Также россияне оставили Шостку без воды и газа из-за ударов по инфраструктуре.
В тот же день оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу в Шостке и поезду "Шостка-Киев" - сообщалось о пострадавших.