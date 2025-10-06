RU

Экономика Авто Tech

"Это вынужденный шаг": Шостку предупредили о временном блэкауте

Фото: город остался обесточенным из-за удара РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Маловичко Юлия

Энергетики предупредили Шостку о временном прекращении электроснабжения из-за восстановительных работ после удара РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Сумыоблэнерго".

"В Шостке произойдет временное прекращение электроснабжения в связи с проведением работ по ликвидации последствий военной агрессии России", - сообщили в облэнерго.

Во время этих мероприятий возможны кратковременные восстановления и повторные обесточивания.

"Это вынужденный шаг, ведь энергетики работают над комплексным решением, что позволит обеспечить электроэнергией всех потребителей, которые сейчас остаются без электроэнергии", - добавили энергетики.

В то же время глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что в усиленном режиме работают все службы, чтобы восстановить энергоснабжение и газоснабжение в домах жителей.

"На утро значительная часть потребителей уже запитана, с газом уже более 50% домов. Работы продолжаются. Энергетики и газовщики работают непрерывно, чтобы как можно быстрее восстановить стабильное обеспечение громады", - написал Григоров.

По его словам, стабильно работает около 80% мобильного покрытия. Все мобильные операторы работают над усилением покрытия.

"Все пункты несокрушимости работают и обеспечены энергонезависимым интернетом", - добавил глава ОВА.

Удар по Шостке

Напомним, 4 октября враг нанес удар по энергетической инфраструктуре Сумской области. Город Шостка остался обесточенным.

Также россияне оставили Шостку без воды и газа из-за ударов по инфраструктуре.

В тот же день оккупанты ударили по железнодорожному вокзалу в Шостке и поезду "Шостка-Киев" - сообщалось о пострадавших.

Сумская область