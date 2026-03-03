"Це викликає занепокоєння": у ЄС визнали загрозу постачанню ракет Patriot Україні

За його словами, події навколо Ірану можуть вплинути на глобальні постачання ракет для систем ППО та призвести до затримок постачання для України.

"Це, безумовно, викликає занепокоєння і в нас, адже ракети для систем протиповітряної оборони зараз дуже активно використовуються збройними силами США, Ізраїлю, арабських країн тощо", - сказав Кубілюс.

"Ракетний тур" країнами Європи

Він зазначив, що обсяг виробництва американських ракет для систем Patriot становить близько 700 одиниць щороку.

"Тут може виникнути питання, як гарантувати, щоб постачання Україні не постраждали. Це одне зі стратегічних питань, які ми зараз розглядаємо", - наголосив єврокомісар.

Кубілюс також анонсував так званий "ракетний тур" вже цього тижня, в межах якого відвідає європейських виробників для пришвидшення поставок ракет Україні.

При цьому він зауважив, що Євросоюз не виробляє ракети до систем Patriot, що ускладнює оперативне розв'язання проблеми.