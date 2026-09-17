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Це важливо для ОПК: в "оборонці" назвали позитивний кадровий крок Хмари

12:23 17.09.2026 Чт
2 хв
aimg Лев Шевченко
Фото: Євгеній Хмара (Міноборони)

В оборонній галузі назвали призначення Ганни Гвоздяр окремою заступницею міністра оборони з питань ОПК головним позитивним кадровим рішенням Євгенія Хмари.

Чому призначення Гвоздяр вважають позитивним сигналом

За словами Ігоря Федірка, виконавчого директора Української Ради зброярів, Ганна Гвоздяр добре знає ринок, виробників і проблеми їхньої взаємодії з державою, тому для галузі це хороший сигнал.

CEO NAUDI Сергій Гончаров також підкреслює, що призначення Гвоздяр як окремої заступниці з ОПК - це позитивний момент.

"Це надзвичайно важливо насправді, і галузь підтримувала її позицію, і ми не розуміли, чому попереднє керівництво її змінило і чому не було визначено профільного заступника міністра, який буде займатися цим величезним пластом роботи і комплексом", - каже Гончаров.

Що змінює наявність профільного заступника

Якщо відсутній профільний заступник міністра, то і немає координуючої ролі серед структурних підрозділів міністерства, зазначає CEO NAUDI. А отже, немає розуміння галузі, з ким говорити.

У противагу Гончаров ставить ситуацію, коли це все "скидують" на першого заступника міністра оборони - і це не продуктивно.

Федірко зі свого боку також відзначає позитивну зміну в підході Хмари до діалогу з індустрією загалом: за його словами, попередньо Міністерство намагалося самостійно комунікувати з усім ринком, а роль профільних асоціацій як консолідованого голосу виробників часто недооцінювалася.

"Хмара від самого початку змінив цей підхід і відновив нормальний діалог з асоціаціями та ринком загалом. За це йому справді дуже дякую", - каже Федірко.

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Євгеній Хмара очолив Міноборони 19 серпня 2026 року, прийшовши на цю посаду з військової кар'єри - до призначення він з серпня 2025 року очолював центр спецоперацій "Альфа" СБУ, а з січня 2026 року був тимчасово виконуючим обов'язки голови СБУ.

Тему координації держави та оборонної індустрії CEO Ради зброярів Ігор Федірко піднімав і раніше - зокрема, в інтерв'ю РБК-Україна про перспективи Brave1 він оцінював, чи може ця платформа стати українською DARPA та наскільки ефективно розробки доходять до фронту.

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