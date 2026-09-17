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Это важно для ОПК: в "оборонке" назвали положительный кадровый шаг Хмары

12:23 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Лев Шевченко
Фото: Евгений Хмара (Минобороны)

В оборонной отрасли назвали назначение Анны Гвоздяр отдельным заместителем министра обороны по вопросам ОПК главным положительным кадровым решением Евгения Хмары.

Почему назначение Гвоздяр считают положительным сигналом

По словам Игоря Федирко, исполнительного директора Украинского Совета оружейников, Анна Гвоздяр хорошо знает рынок, производителей и проблемы их взаимодействия с государством, поэтому для отрасли это хороший сигнал.

CEO NAUDI Сергей Гончаров также подчеркивает, что назначение Гвоздяр как отдельного заместителя по ОПК - это положительный момент.

"Это чрезвычайно важно на самом деле, и отрасль поддерживала ее позицию, и мы не понимали, почему предыдущее руководство ее изменило и почему не был определен профильный замминистра, который будет заниматься этим огромным пластом работы и комплексом", - говорит Гончаров.

Что меняет наличие профильного заместителя

Если отсутствует профильный замминистра, то и нет координирующей роли среди структурных подразделений министерства, отмечает CEO NAUDI. Следовательно, нет понимания отрасли, с кем говорить.

В противовес Гончаров ставит ситуацию, когда это все "сбрасывают" на первого замминистра обороны - и это не продуктивно.

Федирко также отмечает положительное изменение в подходе Хмары к диалогу с индустрией в целом: по его словам, раньше Министерство пыталось самостоятельно коммуникировать со всем рынком, а роль профильных ассоциаций как консолидированного голоса производителей часто недооценивалась.

"Хмара с самого начала изменил этот подход и возобновил нормальный диалог с ассоциациями и рынком в целом. За это ему большое спасибо", - говорит Федирко.

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Евгений Хмара возглавил Минобороны 19 августа 2026 года, придя на этот пост с военной карьеры - до назначения он с августа 2025 года возглавлял центр спецопераций "Альфа" СБУ, а с января 2026 года был временно исполняющим обязанности главы СБУ.

Тему координации государства и оборонной индустрии CEO Совета оружейников Игорь Федирко поднимал и раньше - в частности, в интервью РБК-Украина о перспективах Brave1 он оценивал, может ли эта платформа стать украинской DARPA и насколько эффективно разработки доходят до фронта.

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