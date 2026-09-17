"Не готовий до виклику": в оборонній галузі оцінили, чи продовжить Хмара реформи Федорова

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Місяць Хмари в Міноборони: які враження та очікування в оборонній галузі від нового міністра" .

Чому Хмарі буде складно продовжити реформу Федорова

За словами Гуменчука, однією з основних компетенцій топменеджера є здатність підбирати правильних людей на керівні посади.

"Суть у тому, що Федоров свідомо йшов на те, щоб перебудувати систему старого радянсько-корумпованого зразка на новий обґрунтований даними, орієнтований на результат, ефективний, робочий та позбавлений лобізму та впливів", - зазначає Гуменчук.

Це бачення високоорганізованої інноваційної та надзвичайно динамічної системи, яка мала б забезпечити Україні перемогу в сучасній війні, додає він.

"При всій повазі до пана Хмари, він навіть близько не готовий до такого виклику. Він надзвичайний офіцер та організатор, добре обізнаний з сучасними викликами та технологіями, в рамках своєї діяльності в підрозділі "Альфа". Але щоб змінити стару систему - цього замало", - пояснює керівник Trident Group.

На думку Гуменчука, для цього потрібно мати чітке бачення, ретельно прораховану стратегію, глибоке розуміння середовища, сформований кістяк команди під цю задачу та достатній рівень суб'єктності.

"У пана Хмари немає цих елементів не тому, що він поганий спеціаліст, а тому що він не готувався до цієї задачі. І я не кажу, що він не зможе підготуватись – просто це займе багато часу, якого немає", - каже Гуменчук.

Чи може Хмара бути ефективним по-своєму

Водночас, за словами Гуменчука, те, що Хмара навряд чи зможе продовжити реформи Федорова, не означає, що він не зможе бути ефективним іншим шляхом.

"Тут ситуація мені дещо нагадує візит Нео до Оракула - те, що Оракул не побачила в Нео обраного не значить, що він не може стати обраним - все залежить від нього", - провів аналогію з "Матрицею" керівник Trident Group.