Це важливо для ОПК: в "оборонці" назвали позитивний кадровий крок Хмари
В оборонній галузі назвали призначення Ганни Гвоздяр окремою заступницею міністра оборони з питань ОПК головним позитивним кадровим рішенням Євгенія Хмари.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Місяць Хмари в Міноборони: які враження та очікування в оборонній галузі від нового міністра".
Чому призначення Гвоздяр вважають позитивним сигналом
За словами Ігоря Федірка, виконавчого директора Української Ради зброярів, Ганна Гвоздяр добре знає ринок, виробників і проблеми їхньої взаємодії з державою, тому для галузі це хороший сигнал.
CEO NAUDI Сергій Гончаров також підкреслює, що призначення Гвоздяр як окремої заступниці з ОПК - це позитивний момент.
"Це надзвичайно важливо насправді, і галузь підтримувала її позицію, і ми не розуміли, чому попереднє керівництво її змінило і чому не було визначено профільного заступника міністра, який буде займатися цим величезним пластом роботи і комплексом", - каже Гончаров.
Що змінює наявність профільного заступника
Якщо відсутній профільний заступник міністра, то і немає координуючої ролі серед структурних підрозділів міністерства, зазначає CEO NAUDI. А отже, немає розуміння галузі, з ким говорити.
У противагу Гончаров ставить ситуацію, коли це все "скидують" на першого заступника міністра оборони - і це не продуктивно.
Федірко зі свого боку також відзначає позитивну зміну в підході Хмари до діалогу з індустрією загалом: за його словами, попередньо Міністерство намагалося самостійно комунікувати з усім ринком, а роль профільних асоціацій як консолідованого голосу виробників часто недооцінювалася.
"Хмара від самого початку змінив цей підхід і відновив нормальний діалог з асоціаціями та ринком загалом. За це йому справді дуже дякую", - каже Федірко.
Євгеній Хмара очолив Міноборони 19 серпня 2026 року, прийшовши на цю посаду з військової кар'єри - до призначення він з серпня 2025 року очолював центр спецоперацій "Альфа" СБУ, а з січня 2026 року був тимчасово виконуючим обов'язки голови СБУ.
Тему координації держави та оборонної індустрії CEO Ради зброярів Ігор Федірко піднімав і раніше - зокрема, в інтерв'ю РБК-Україна про перспективи Brave1 він оцінював, чи може ця платформа стати українською DARPA та наскільки ефективно розробки доходять до фронту.