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Это важно для ОПК: в "оборонке" назвали положительный кадровый шаг Хмары

12:23 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Лев Шевченко
Это важно для ОПК: в "оборонке" назвали положительный кадровый шаг Хмары Фото: Евгений Хмара (Минобороны)
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В оборонной отрасли назвали назначение Анны Гвоздяр отдельным заместителем министра обороны по вопросам ОПК главным положительным кадровым решением Евгения Хмары.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Месяц Хмары в Минобороны: какие впечатления и ожидания в оборонной отрасли от нового министра".

Почему назначение Гвоздяр считают положительным сигналом

По словам Игоря Федирко, исполнительного директора Украинского Совета оружейников, Анна Гвоздяр хорошо знает рынок, производителей и проблемы их взаимодействия с государством, поэтому для отрасли это хороший сигнал.

CEO NAUDI Сергей Гончаров также подчеркивает, что назначение Гвоздяр как отдельного заместителя по ОПК - это положительный момент.

"Это чрезвычайно важно на самом деле, и отрасль поддерживала ее позицию, и мы не понимали, почему предыдущее руководство ее изменило и почему не был определен профильный замминистра, который будет заниматься этим огромным пластом работы и комплексом", - говорит Гончаров.

Что меняет наличие профильного заместителя

Если отсутствует профильный замминистра, то и нет координирующей роли среди структурных подразделений министерства, отмечает CEO NAUDI. Следовательно, нет понимания отрасли, с кем говорить.

В противовес Гончаров ставит ситуацию, когда это все "сбрасывают" на первого замминистра обороны - и это не продуктивно.

Федирко также отмечает положительное изменение в подходе Хмары к диалогу с индустрией в целом: по его словам, раньше Министерство пыталось самостоятельно коммуникировать со всем рынком, а роль профильных ассоциаций как консолидированного голоса производителей часто недооценивалась.

"Хмара с самого начала изменил этот подход и возобновил нормальный диалог с ассоциациями и рынком в целом. За это ему большое спасибо", - говорит Федирко.

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Евгений Хмара возглавил Минобороны 19 августа 2026 года, придя на этот пост с военной карьеры - до назначения он с августа 2025 года возглавлял центр спецопераций "Альфа" СБУ, а с января 2026 года был временно исполняющим обязанности главы СБУ.

Тему координации государства и оборонной индустрии CEO Совета оружейников Игорь Федирко поднимал и раньше - в частности, в интервью РБК-Украина о перспективах Brave1 он оценивал, может ли эта платформа стать украинской DARPA и насколько эффективно разработки доходят до фронта.

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