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"Це варварство": Зеленський розповів про реакцію Вселенського патріарха на удар по Лаврі

21:07 15.06.2026 Пн
2 хв
Росіяни завдали удару по Лаврі за допомогою безпілотника під час нічної атаки на Київ
aimg Іван Носальський
"Це варварство": Зеленський розповів про реакцію Вселенського патріарха на удар по Лаврі Фото: РФ ударила по Києво-Печерській Лаврі (Getty Images)
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Президент України Володимир Зеленський обговорив російський удар по Києво-Печерській Лаврі з Вселенським патріархом Варфоломієм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Telegram.

За словами Зеленського, він провів телефонну розмову з патріархом Варфоломієм в аеропорту Кишинева дорогою на саміт G7.

"Вдячний його всесвятості за підтримку та абсолютно чітку моральну позицію: російські удари дронами по Києво-Печерській Лаврі - святині не тільки України, а й православ'я загалом - це варварство, якому немає виправдання", - підкреслив президент.

Також вони обговорили з Вселенським патріархом можливі формати особистих зустрічей.

"Запросив його всесвятість до України. Дякую за молитви за Україну та наших людей", - зазначив президент.

Удар по Лаврі

Нагадаємо, сьогодні, 15 червня, вночі російські окупанти завдали по Україні масованого удару.

Головною ціллю для ворога став Київ - окупанти запустили по столиці велику кількість балістичних ракет, гіперзвукових ракет та безпілотників.

Один із російських безпілотників влучив у Києво-Печерську Лавру. В результаті атаки почалася пожежа.

Після нападу Лавру закрили для відвідувачів.

Більш детально про те, як світ реагує на таку варварську атаку росіян, — у матеріалі РБК-Україна.

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