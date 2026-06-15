"Це варварство": Зеленський розповів про реакцію Вселенського патріарха на удар по Лаврі
Президент України Володимир Зеленський обговорив російський удар по Києво-Печерській Лаврі з Вселенським патріархом Варфоломієм.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу української держави у Telegram.
За словами Зеленського, він провів телефонну розмову з патріархом Варфоломієм в аеропорту Кишинева дорогою на саміт G7.
"Вдячний його всесвятості за підтримку та абсолютно чітку моральну позицію: російські удари дронами по Києво-Печерській Лаврі - святині не тільки України, а й православ'я загалом - це варварство, якому немає виправдання", - підкреслив президент.
Також вони обговорили з Вселенським патріархом можливі формати особистих зустрічей.
"Запросив його всесвятість до України. Дякую за молитви за Україну та наших людей", - зазначив президент.
Удар по Лаврі
Нагадаємо, сьогодні, 15 червня, вночі російські окупанти завдали по Україні масованого удару.
Головною ціллю для ворога став Київ - окупанти запустили по столиці велику кількість балістичних ракет, гіперзвукових ракет та безпілотників.
Один із російських безпілотників влучив у Києво-Печерську Лавру. В результаті атаки почалася пожежа.
Після нападу Лавру закрили для відвідувачів.
Більш детально про те, як світ реагує на таку варварську атаку росіян, — у матеріалі РБК-Україна.