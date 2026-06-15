"Это варварство": Зеленский рассказал о реакции Вселенского патриарха на удар по Лавре

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил российский удар по Киево-Печерской Лавре со Вселенским патриархом Варфоломеем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram .

По словам Зеленского, он провел телефонный разговор с патриархом Варфоломеем в аэропорту Кишинева по дороге на саммит G7.

"Благодарен его всесвятости за поддержку и абсолютно четкую моральную позицию: российские удары дронами по Киево-Печерской Лавре - святыне не только Украины, но и православие в целом - это варварство, которому нет оправдания", - подчеркнул президент.

Также они обсудили с Вселенским патриархом возможные форматы личных встреч.

"Пригласил его всесвятость в Украину. Спасибо за молитвы за Украину и наших людей", - отметил президент.

Удар по Лавре

Напомним, сегодня, 15 июня, ночью российские оккупанты нанесли по Украине массированный удар.

Главной целью для врага стал Киев - оккупанты запустили по столице большое количество баллистики, гиперзвуковых ракет и беспилотников.

Один из российских беспилотников ударил по Киево-Печерской Лавре. В результате атаки начался пожар.