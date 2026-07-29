"Це точно крок до миру": Зеленський відреагував на рішення щодо санкцій Грема проти РФ

Президент Володимир Зеленський, перебуваючи у Вашингтоні, відреагував на процедурне голосування Сенату США за антиросійські санкції, що наблизило їх остаточне схвалення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу глави держави в Telegram.

Зеленський повідомив, що перед голосування мав зустріч з представниками обох партій Сенату, кадри якої показала пресслужба. На ній обговорили багато тем, і передусім антибалістичний захист України.

Фото: Зеленський на зустрічі з сенаторами ((t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент наголосив, що символічним було те, що саме 29 липня, в день прощання з Ліндсі Гремом, сенатори провели процедурне голосування за законопроєкт щодо санкцій проти РФ. Адже, як відомо, саме покійний сенатор Грем доклав багато зусиль до їхньої розробки.

"Було честю бути присутнім під час підрахунку голосів – 86 сенаторів підтримали документ. Це перший крок до реалізації планів Ліндсі й точно крок до миру. Важливо, щоб цей інструмент спрацював", - наголосив Зеленський.

Варто зазначити, що для остаточного схвалення так званих антиросійських санкцій Грема Сенату необхідно буде ще раз проголосувати за це рішення, що планують зробити до серпня. Однак для кінцевого остаточного результату необхідно, щоб обмеження підтримали всі сенатори без виключення.

Після цього санкції проти країни-агресорки повинна буде підтримати Палата представників, і лише тоді обмеження наберуть чинності.