"Это точно шаг к миру": Зеленский отреагировал на решение о санкциях Грэма против РФ

Президент Владимир Зеленский, находясь в Вашингтоне, отреагировал на процедурное голосование Сената США за антироссийские санкции, что приблизило их окончательное одобрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства в Telegram.

Зеленский сообщил, что перед голосованием была встреча с представителями обеих партий Сената, кадры которой показала прессслужба. На ней обсудили многие темы, и прежде всего антибаллистическую защиту Украины.

Фото: Зеленский на встрече с сенаторами ((t.me/V_Zelenskiy_official)

Президент подчеркнул, что символическим было то, что именно 29 июля, в день прощания с Линдси Грэмом, сенаторы провели процедурное голосование за законопроект по санкциям против РФ. Ведь, как известно, именно покойный сенатор Грэм приложил много усилий к их разработке.

"Было честью присутствовать при подсчете голосов - 86 сенаторов поддержали документ. Это первый шаг к реализации планов Линдси и точно шаг к миру. Важно, чтобы этот инструмент сработал", - подчеркнул Зеленский.

Стоит отметить, что для окончательного одобрения так называемых антироссийских санкций Грэма Сената необходимо будет еще раз проголосовать за это планируемое решение до августа. Однако для конечного окончательного результата необходимо, чтобы ограничение поддержали все сенаторы без исключения.

После этого санкции против страны-агрессорки должна будет поддержать Палата представителей, и только тогда ограничения вступят в силу.