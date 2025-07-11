Це точно не фотошоп? NASA показало кадри з глибин космосу, які здивували вчених (фото, відео)

Туманність Котяча Лапа розташована в сузір'ї Скорпіона - приблизно за 4 000 світлових років від Землі. Якщо перевести цю відстань у цифри, вийде близько 37 квінтильйонів кілометрів. Іншими словами, мільярд миль, помножений на мільярд, ще раз - і на 23,5.

Що ми бачимо на знімку?

Перед нами - світлове "вухо" подій, які відбулися близько 4 000 років тому. Для розуміння масштабу: у цей час на Землі єгипетським пірамідам було лише кілька сотень років, а Стоунхендж уже майже завершили.

На знімку - гігантська хмара газу та пилу, де триває активне формування нових зірок. Особливу увагу привертає синювате утворення в центрі - вчені прозвали його "Оперним театром" через його округлу та ярусну структуру. За даними ESA, характерний синій колір - це результат випромінювання від яскравих зірок всередині або поблизу.

Туманність Котяча Лапа (фото: NASA)

Джеймс Вебб і три роки відкриттів

За три роки роботи телескоп Джеймс Вебб став не тільки інструментом науки, а й джерелом візуального захоплення. Серед його досягнень - перше пряме зображення екзопланети, ефект Ейнштейнівського кільця, знімки галактики Сомбреро та навіть зображення Урана, яке дехто порівняв із порталом в інший вимір.

Повну інформацію про туманність Котяча Лапа ESA опублікувало в офіційному прес-релізі. Також агентство представило відеоролик із панорамним оглядом знімка.