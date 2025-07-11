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Это точно не фотошоп? NASA показало кадры из глубин космоса, которые удивили ученых (фото, видео)

Туманность "Кошачья Лапа" выглядит как сцена из фантастики (фото: NASA)
Автор: Павел Колесник

Европейское космическое агентство (ESA) опубликовало новый снимок, сделанный космическим телескопом Джеймс Уэбб. На изображении - туманность Кошачья Лапа, одна из самых впечатляющих в нашей галактике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на технологическое издание Engadget.

Туманность Кошачья Лапа расположена в созвездии Скорпиона - примерно в 4 000 световых лет от Земли. Если перевести это расстояние в цифры, получится около 37 квинтиллионов километров. Иными словами, миллиард миль, умноженный на миллиард, еще раз - и на 23,5.

Что мы видим на снимке?

Перед нами - световое "ухо" событий, которые произошли около 4 000 лет назад. Для понимания масштаба: в это время на Земле египетским пирамидам было всего несколько сотен лет, а Стоунхендж уже почти завершили.

На снимке - гигантское облако газа и пыли, где продолжается активное формирование новых звезд. Особое внимание привлекает синеватое образование в центре - ученые прозвали его "Оперным театром" из-за его округлой и ярусной структуры. По данным ESA, характерный синий цвет - это результат излучения от ярких звезд внутри или поблизости.

Туманность Кошачья Лапа (фото: NASA)

Джеймс Уэбб и три года открытий

За три года работы телескоп Джеймс Уэбб стал не только инструментом науки, но и источником визуального восторга. Среди его достижений - первое прямое изображение экзопланеты, эффект Эйнштейновского кольца, снимки галактики Сомбреро и даже изображение Урана, которое некоторые сравнили с порталом в другое измерение.

Полную информацию о туманности Кошачья Лапа ESA опубликовало в официальном пресс-релизе. Также агентство представило видеоролик с панорамным обзором снимка.

 

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