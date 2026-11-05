UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Олешки Вибори в США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Це не ті жарти": Зеленський різко відреагував на заяви Маска про війну

08:46 05.11.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)

Президент Володимир Зеленський розповів, що думає про слова американського бізнесмена Ілона Маска щодо російських солдатів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на тизер програми ZDF Magazin Royale на YouTube.

"Нам не подобається його ставлення до цієї війни, коли він розмірковує про те, як росія втрачає солдатів", - сказав Зеленський.

"Агресор - хай Бог благословить, щоб вони втрачали солдатів, які перебувають на чужій території, а не на своїй землі", - додав він.

"Я не знаю, чи він серйозно, чи несерйозно жартує. Це не ті жарти, які я можу зрозуміти, хоча я дуже добре розумію жарти", - сказав президент.

Тизер опублікували 4 листопада на каналі програми ZDF, служби суспільного мовлення в Німеччині.

Що відомо про заяви Маска

Нагадаємо, 25 жовтня Маск у соцмережі X закликав виявляти співчуття до російських призовників.

Він назвав їх "дітьми" без права вибору та заявив, що бойові дії й масові удари дронів мають негайно припинитися.

Як повідомляло РБК-Україна, 28 жовтня російський диктатор Володимир Путін заявив про тісний контакт Росії зі США у космічній сфері, зокрема з Маском.

Він назвав "Рассвет" російським аналогом Starlink, а самого Маска - "геніальною людиною".

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир ЗеленськийІлон Маск