"Це не ті жарти": Зеленський різко відреагував на заяви Маска про війну

"Нам не подобається його ставлення до цієї війни, коли він розмірковує про те, як росія втрачає солдатів", - сказав Зеленський.

"Агресор - хай Бог благословить, щоб вони втрачали солдатів, які перебувають на чужій території, а не на своїй землі", - додав він.

"Я не знаю, чи він серйозно, чи несерйозно жартує. Це не ті жарти, які я можу зрозуміти, хоча я дуже добре розумію жарти", - сказав президент.

Тизер опублікували 4 листопада на каналі програми ZDF, служби суспільного мовлення в Німеччині.

Що відомо про заяви Маска

Нагадаємо, 25 жовтня Маск у соцмережі X закликав виявляти співчуття до російських призовників.

Він назвав їх "дітьми" без права вибору та заявив, що бойові дії й масові удари дронів мають негайно припинитися.