"Це не ті жарти": Зеленський різко відреагував на заяви Маска про війну

Президент Володимир Зеленський розповів, що думає про слова американського бізнесмена Ілона Маска щодо російських солдатів.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на тизер програми ZDF Magazin Royale на YouTube.
"Нам не подобається його ставлення до цієї війни, коли він розмірковує про те, як росія втрачає солдатів", - сказав Зеленський.
"Агресор - хай Бог благословить, щоб вони втрачали солдатів, які перебувають на чужій території, а не на своїй землі", - додав він.
"Я не знаю, чи він серйозно, чи несерйозно жартує. Це не ті жарти, які я можу зрозуміти, хоча я дуже добре розумію жарти", - сказав президент.
Тизер опублікували 4 листопада на каналі програми ZDF, служби суспільного мовлення в Німеччині.
Нагадаємо, 25 жовтня Маск у соцмережі X закликав виявляти співчуття до російських призовників.
Він назвав їх "дітьми" без права вибору та заявив, що бойові дії й масові удари дронів мають негайно припинитися.
Як повідомляло РБК-Україна, 28 жовтня російський диктатор Володимир Путін заявив про тісний контакт Росії зі США у космічній сфері, зокрема з Маском.
Він назвав "Рассвет" російським аналогом Starlink, а самого Маска - "геніальною людиною".