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"Это не те шутки": Зеленский резко отреагировал на заявления Маска о войне

08:46 05.11.2026 Чт
2 мин
aimg Елена Чупровская
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Владимир Зеленский рассказал, что думает о словах американского бизнесмена Илона Маска о российских солдатах.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на тизер программы ZDF Magazin Royale на YouTube.

"Нам не нравится его отношение к этой войне, когда он размышляет о том, как Россия теряет солдат", - сказал Зеленский.

"Агрессор - пусть Бог благословит, чтобы они теряли солдат, которые находятся на чужой территории, а не на своей земле", - добавил он.

"Я не знаю, серьезно ли он или несерьезно шутит. Это не те шутки, которые я могу понять, хотя я очень хорошо понимаю шутки", - сказал президент.

Тизер был опубликован 4 ноября на канале программы ZDF, службы общественного вещания в Германии.

Что известно о заявлениях Маска

Напомним, 25 октября Маск в соцсети X призвал проявлять соболезнования к российским призывникам.

Он назвал их "детьми" без права выбора и заявил, что боевые действия и массовые удары дронов должны немедленно прекратиться.

Как сообщало РБК-Украина, 28 октября российский диктатор Владимир Путин заявил о тесном контакте России с США в космической сфере, в том числе с Маском.

Он назвал "Рассвет" российским аналогом Starlink, а самого Маска – "гениальным человеком".

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