"Это не те шутки": Зеленский резко отреагировал на заявления Маска о войне

"Нам не нравится его отношение к этой войне, когда он размышляет о том, как Россия теряет солдат", - сказал Зеленский.

"Агрессор - пусть Бог благословит, чтобы они теряли солдат, которые находятся на чужой территории, а не на своей земле", - добавил он.

"Я не знаю, серьезно ли он или несерьезно шутит. Это не те шутки, которые я могу понять, хотя я очень хорошо понимаю шутки", - сказал президент.

Тизер был опубликован 4 ноября на канале программы ZDF, службы общественного вещания в Германии.

Что известно о заявлениях Маска

Напомним, 25 октября Маск в соцсети X призвал проявлять соболезнования к российским призывникам.

Он назвал их "детьми" без права выбора и заявил, что боевые действия и массовые удары дронов должны немедленно прекратиться.