Масові удари дронів та бойові дії мають негайно припинитися, а російським призовникам, які є лише дітьми без права вибору, слід "виявляти співчуття".

Про це заявив американський бізнесмен Ілон Маск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його сторінку у соцмережі X .

За словами Маска, безперервна загибель людей з обох боків має зупинитися, проте акцент у своїй риториці він знову зробив на захисті росіян.

Цього разу він вирішив пожаліти російських призовників, назвавши їх "дітьми", які нібито не мають іншого вибору, окрім як їхати на чужу землю воювати та ставати мішенями для українських безпілотників.

Нагадаємо, що американський мільярдер Ілон Маск звинуватив українські еліти у збагаченні, а американських політиків - у використанні допомоги Україні для фінансування політичних кампаній.

Крім того, за словами засновника SpaceX, українська лінія фронту нібито негайно розвалилася б без супутникової системи Starlink, яка є критично важливою для оборони країни.

Мільярдер додав, що використання цивільної служби для наступальних ударів безпілотниками ніколи не було дозволено, а через нібито порушення умов надання послуг українськими військовими відповідну лазівку закрили минулого тижня.

Разом з тим Ілон Маск висловив занепокоєння, що Starlink може стати мішенню для російської атаки у разі використання супутників для наступальних ударів.

На його думку, знищення космічних апаратів загрожує не лише зв'язку, а й може спричинити ланцюгову реакцію зіткнень на орбіті.