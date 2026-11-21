Глава держави звернув увагу на те, що до ударів Сили оборони по Кримському мосту Росія атакувала українські мости 109 разів.

За словами Зеленського, йдеться не про кількість ракет та дронів, а про саме кількість атак.

На переконання президента, глава Кремля та його оточення нпросто знову шукають приводи для ескалації.

"Він (Путін - ред.) сказав, що росіяни ніколи не використовували цей міст для військової логістики, але ми всі бачили це мільйон разів. Путін може зайти в інтернет і побачити, як танки, бронетехніка, артилерія та інше обладнання перетинають міст. Це не таємниця. Він продовжує жити у 20-му столітті", - наголосив Зеленський.

Глава держави нагадав Кремлю, що йому не вдасться втікти від реальних фактів - Україна та весь світ бачать, що насправді відбувається.