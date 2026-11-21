Глава государства обратил внимание на то, что до ударов Силы обороны по Крымскому мосту Россия атаковала украинские мосты 109 раз.

По словам Зеленского, речь идет не о количестве ракет и дронов, а именно о количестве атак.

По убеждению президента, глава Кремля и его окружения просто снова ищут поводы для эскалации.

"Он (Путин - ред.) сказал, что россияне никогда не использовали этот мост для военной логистики, но мы все видели это миллион раз. Путин может зайти в интернет и увидеть, как танки, бронетехника, артиллерия и другое оборудование пересекают мост. Это не тайна", - заявил Зеленский.

Глава государства напомнил Кремлю, что ему не удастся уйти от реальных фактов - Украина и весь мир видят, что происходит.