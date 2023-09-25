"Це сталося через війну, яку веде РФ": Санду про осколки ракети С-300 у Придністров'ї

Виявлення уламків від ракети С-300 на території невизнаного Придністров'я сталося через війну РФ, яку вона веде проти України.

Про це заявила президент Молдови Мая Санду, повідомляє РБК-Україна з посиланням на TV8 .

Кишинів не може провести ретельне розслідування обставин падіння ракети в Кіцканах, оскільки вона впала в регіоні, куди не допускають представників конституційних органів влади.

"У мене та сама інформація, про яку говорили в Міністерстві оборони і в інших державних інституціях. Ми не можемо перевірити на місці, що там сталося, оскільки це сталося в придністровському регіоні", - пояснила президент.

При цьому глава держави наголосила, що бомбардування і ракетні атаки стали наслідком війни, розв'язаної Росією в Україні.

"Це сталося через війну. Бомби і ракети падають, тому що в Україні йде війна, яку розв'язала Росія. Це всім зрозуміло", - підсумувала Санду.

Що цьому передувало

Сьогодні у невизнаному Придністров'ї (частина території Молдови) знайшли уламки ракети С-300.

Як пише ЗМІ, уламки впали в один із городів у селі Кіцкани. За попередніми даними, постраждалих - немає.

"При цьому бойова частина ракети увійшла в ґрунт, але не розірвалася. Вибух стався о першій годині ночі", - уточнило News Maker.

Обстріл України 25 вересня

Російські окупанти атакували міста України цієї ночі ракетами різних типів та ударними дронами. Повітряну тривогу було оголошено по всій території країни.

Внаслідок ворожих атак були пошкодження та руйнування з пожежами в Одесі та Кривому Розі. Також постраждала жінка. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.