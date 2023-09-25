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У невизнаному Придністров'ї впали уламки ракети С-300, - ЗМІ

Молдова, Понеділок 25 вересня 2023 12:26
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У невизнаному Придністров'ї впали уламки ракети С-300, - ЗМІ Фото: у невизнаному Придністров'ї впали уламки ракети С-300 (ілюстрація/росЗМІ)
Автор: Наталія Гурковська

У невизнаному Придністров'ї (частина території Молдови) знайшли уламки ракети С-300.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News Maker.

"У Придністров'ї впали уламки ракети С-300 зразка 1968 року. Вибух стався у повітрі", - пише видання.

Як пише ЗМІ, уламки впали в один із городів у селі Кіцкани. За попередніми даними, постраждалих - немає.

"При цьому бойова частина ракети увійшла в ґрунт, але не розірвалася. Вибух стався о першій годині ночі", - уточнило News Maker.

Обстріл України 25 вересня

Російські окупанти атакували міста України цієї ночі ракетами різних типів та ударними дронами. Повітряну тривогу було оголошено по всій території країни. Внаслідок ворожих атак були пошкодження та руйнування з пожежами в Одесі та Кривому Розі. Також постраждала жінка. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Для довідки

Невизнана Придністровська Молдавська республіка (ПМР) - частина Молдови, захоплена російськими військами. Вона займає майже всю молдовську частину лівого берега Дністра, а також кілька населених пунктів на правому березі річки. На північному сході межує з Україною (Одеська та Вінницька області).

У невизнаному Придністров'ї впали уламки ракети С-300, - ЗМІ

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