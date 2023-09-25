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"Это произошло из-за войны, которую ведет РФ": Санду об осколках ракеты С-300 в Приднестровье

Понедельник 25 сентября 2023 22:50
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"Это произошло из-за войны, которую ведет РФ": Санду об осколках ракеты С-300 в Приднестровье Фото: Мая Санду (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Обнаружение обломков от ракеты С-300 на территории непризнанного Приднестровья произошло из-за войны РФ, которую она ведет против Украины.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду, сообщает РБК-Украина со ссылкой на TV8.

Кишинев не может провести тщательное расследование обстоятельств падения ракеты в Кицканах, поскольку она упала в регионе, куда не допускают представителей конституционных органов власти.

"У меня та же информация, о которой говорили в Министерстве обороны и в других государственных институтах. Мы не можем проверить на месте, что там произошло, поскольку это произошло в приднестровском регионе", - пояснила президент.

При этом глава государства подчеркнула, что бомбардировки и ракетные атаки стали следствием войны, развязанной Россией в Украине.

"Это произошло из-за войны. Бомбы и ракеты падают, потому что в Украине идет война, которую развязала Россия. Это всем понятно", - подытожила Санду.

Что этому предшествовало

Сегодня в непризнанном Приднестровье (часть территории Молдовы) обнаружили обломки ракеты С-300.

Как пишет СМИ, обломки упали в один из огородов в селе Кицканы. По предварительным данным, пострадавших - нет.

"При этом боевая часть ракеты вошла в почву, но не разорвалась. Взрыв произошел в час ночи", - уточнило News Maker.

Обстрел Украины 25 сентября

Российские оккупанты атаковали города Украины этой ночью ракетами разных типов и ударными дронами. Воздушная тревога была объявлена по всей территории страны.

В результате вражеских атак были повреждения и разрушения с пожарами в Одессе и Кривом Роге. Также пострадала женщина. Детальнее о последствиях атаки - в материале РБК-Украина.

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