Сенатори США хочуть викликати посла РФ свідчити про викрадення дітей з України

Йдеться про сенаторів республіканця Ліндсі Грема і демократа Браяна Шатца, які працюють над організацією слухань у підкомітеті Сенату США з питань державних і міжнародних операцій, присвячених кампанії РФ з викрадення українських дітей.

Шатц сказав, що для російського посла важливо постати перед комітетом "для притягнення до відповідальності".

"Це справжнє звірство, і американський уряд має допомогти встановити факти і спробувати виправити скоєне", - заявив сенатор.

Американські чиновники запланували надіслати Дарчієву запрошення, однак вони сумніваються, що він погодиться на візит до США.

"Я майже впевнений, що ми не можемо змусити іноземця приїхати", - повідомив Шатц.

Дата слухань поки що невідома. Посольство України у Вашингтоні вже розпочало підготовку до процесу і заявило про готовність приєднатися.

The Hill зазначає, що за оцінками правозахисників, Росія насильно вивезла щонайменше 20 тисяч дітей з окупованих територій України. Водночас російська влада заявляє про цифру в 700 тисяч.

РФ примусово всиновлює і перевиховує дітей з України

Правозахисні організації, зокрема Гельсінська комісія та Лабораторія гуманітарних досліджень Єльського університету (HRL), задокументували сотні випадків примусового в синовлення та перевиховання українських дітей у рамках "системної програми Кремля".

За даними HRL, у Росії діє понад 200 таборів, де дітей готують до військової служби, зокрема їх налаштовують проти своєї Батьківщини України.

Директор HRL Натаніель Реймонд наголосив, що отримані докази будуть використані в судових процесах проти російського диктатора Володимира Путіна, уповноваженої РФ з прав дитини Марії Львової-Белової та інших причетних осіб.

Він також закликав міжнародне співтовариство чинити максимальний тиск на Росію для розкриття даних про місцезнаходження депортованих дітей і забезпечення їхнього повернення в Україну.