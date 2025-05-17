"Це не спрацювало": Кислиця про спробу росіян залякати українську сторону в Стамбулі

Російська делегація на переговорах у Стамбулі, ймовірно, намагалася психологічно тиснути на українську сторону. Але така тактика лише посилила рішучість протистояти агресору.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого заступника голови МЗС України Сергія Кислиці.
Кислиця припустив, що російська делегація під час зустрічі в Стамбулі хотіла залякати його особисто.
"На кого б з нашої делегації не була спрямована ця тактика "залякування" - на мене, чи, можливо, на інших, чи на всіх нас - вона не спрацювала. Насправді вона мала абсолютно протилежний ефект", - написав перший заступник голови МЗС.
Він наголосив, що така тактика лише зміцнила рішучість України зупинити зло, яке хвалиться тим, що вбиває, і сповнене рішучості продовжувати вбивати наших беззахисних громадян.
Кислиця також опублікував фото загиблого племінника Макса, якому було 23 роки.
"Максу було 23 роки o. , і він назавжди залишиться молодим у нашій пам'яті", - додав він.
Зауважимо, що раніше перший заступник голови МЗС розповідав, що племінник загинув влітку 2022 року на фронті поблизу Сєвєродонецька. І в той день Кислиця був слухати виступ російського постпреда в ООН Василя Небензі.
Зазначимо, вчора у пресі з'явилася така цитата голови російської делегації Мединського: "Можливо, хтось із тих, хто сидить за цим столом, втратить більше своїх близьких. Росія готова воювати вічно".
Нагадаємо також, що російська делегація під час переговорів у Стамбулі погрожувала захопити ще дві області України.
Детальніше про те, як проходили переговори в Стамбулі, - в матеріалі РБК-Україна.
Вчора, 16 травня, у Стамбулі відбулися перші за останні 3,5 роки переговори української та російської делегацій.
Як стало відомо пізніше, зустріч української та російської делегацій тривала трохи більше ніж годину. Вони не домоглися істотного прогресу в контексті досягнення миру.
Детальніше про неприйнятні погрози від російської сторони можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.