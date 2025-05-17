"Це не спрацювало": Кислиця про спробу росіян залякати українську сторону в Стамбулі

Кислиця припустив, що російська делегація під час зустрічі в Стамбулі хотіла залякати його особисто.

"На кого б з нашої делегації не була спрямована ця тактика "залякування" - на мене, чи, можливо, на інших, чи на всіх нас - вона не спрацювала. Насправді вона мала абсолютно протилежний ефект", - написав перший заступник голови МЗС.

Він наголосив, що така тактика лише зміцнила рішучість України зупинити зло, яке хвалиться тим, що вбиває, і сповнене рішучості продовжувати вбивати наших беззахисних громадян.

Кислиця також опублікував фото загиблого племінника Макса, якому було 23 роки.

"Максу було 23 роки o. , і він назавжди залишиться молодим у нашій пам'яті", - додав він.