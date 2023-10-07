Це не спецоперація. Ізраїль перебуває в стані війни, - Нетаньяху

"Ми перебуваємо в стані війни. Це не операція, не ескалація - це війна. І ми переможемо. ХАМАС заплатить за цю війну безпрецедентну ціну. Я розпорядився зачистити прикордонні населені пункти від терористів і провести мобілізацію резервістів", - заявив Нетаньяху.

Варто додати, що перед цим про оголошення війни також заявив міністр оборони Ізраїля Йоав Галант.

"Сьогодні вранці ХАМАС зробив серйозну помилку і почав війну проти Держави Ізраїль. Солдати ЦАХАЛу ведуть боротьбу з ворогом на всіх ділянках проникнення. Держава Ізраїль виграє цю війну", - заявив міністр.

За словами речника Сил оборони Ізраїля Даніеля Хагарі, бойовики випустили по території Ізраїля більше 2 тисяч ракет. Зокрема вони проникли до країні й досі перебувають на її території.

"Ми зосереджуємося на бойових діях на кордоні з Газою. Ми розпочали широкомасштабний призов до всіх підрозділів ЦАХАЛу. ЦАХАЛ також завдає ударів по Газі", - додав речник.

Ранковий напад ХАМАСу на Ізраїль

Зранку бойовики ХАМАСу атакували Ізраїль. Після масштабного ракетного обстрілу стало відомо про захід терористів до Сдероту - невеличкого міста в Південному окрузі.

Збройні сили Ізраїлю заявили, що бойовики "заплатять високу ціну" й оголосили стан "готовності до війни". Також було розпочато контртерористичну операцію "Залізні мечі".

Усі подробиці ранкового нападу ХАМАСу на Ізраїль в режимі онлайн можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.