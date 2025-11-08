"Це не про сотні автомобілів": в ДПСУ розповіли про черги на кордоні після збою

"Це не про сотні автомобілів на кожному з напрямків. Станом на зараз черга дещо збільшилася, але це десятки транспортних засобів на кордоні з країнами Європейського Союзу", - пояснив він.

За словами Демченка, черги зросли також на кордоні з Молдовою - окрім пунктів пропуску "Старокозаче" та "Паланка", де кількість транспорту суттєва.

"По першому станом на зараз це близько 200 автомобілів у черзі очікує на виїзд з України. У напрямку пункту пропуску "Паланка" це близько сотні автівок, які очікують на перетин", - сказав він.