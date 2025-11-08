RU

Общество Образование Деньги Изменения

"Это не про сотни автомобилей": в ГПСУ рассказали об очередях на границе после сбоя

Фото: спикер ГПСУ Андрей Демченко (mediacenter.org.ua)
Автор: Антон Корж

Сбой в базах данных таможни на границе не привел к появлению на пунктах пропуска огромных очередей. Можно говорить о десятках транспортных средств на ПП, но не о сотнях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"Это не о сотнях автомобилей на каждом из направлений. По состоянию на сейчас очередь несколько увеличилась, но это десятки транспортных средств на границе со странами Европейского Союза", - пояснил он.

По словам Демченко, очереди выросли также на границе с Молдовой - кроме пунктов пропуска "Староказачье" и "Паланка", где количество транспорта существенное.

"По первому по состоянию на сейчас это около 200 автомобилей в очереди ожидает на выезд из Украины. В направлении пункта пропуска "Паланка" это около сотни автомобилей, ожидающих пересечения", - сказал он.

 

Отметим, что в Украине 8 ноября временно приостанавливали въезд и выезд людей через пункты пропуска на границе. Причиной стал технический сбой в таможне, но он не повлиял на движение поездов. По состоянию на вторую половину дня 8 ноября уже восстановлен проезд на авто.

Добавим также, что с 12 октября 2025 года стартовало официальное введение биометрической системы регистрации въезда и выезда - EES - в страны ЕС и Шенгенской зоны. Однако система пока работает не на всех пограничных КПП.

