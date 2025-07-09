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Це слово знайоме кожному українцю, але росіян воно доводить до сказу

Яке звичайне українське слово знають всі, але воно бісить росіян (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Деякі звичні для українців слова можуть викликати подив, нерозуміння або навіть усмішку в носіїв інших мов. А деякі - дратівливість та розпач. Одне з таких слів в українській мові - коротке, просте, але несподіване для росіян.

Яке слово не розуміють росіяни, розповідає РБК-Україна з посиланням на NewVoice.

Слово "стодола" добре відоме мешканцям українських сіл - це господарська будівля, у якій зберігають сіно, зерно, сільськогосподарський реманент або інші речі, необхідні для ведення побуту. Втім, для російськомовних воно часто є незрозумілим або навіть комічним.

Походження слова - давньослов’янське. Воно утворене від слів "сто" і "дол", що натякає на його просторову місткість.

І справді, у переносному значенні “стодола“ може асоціюватися з чимось великим, широким, а іноді - безладним.

У російській мові немає повного відповідника. Найближчими за функцією "амбар" або "сарай" однак ці слова не передають повною мірою значення, яке має "стодола" в українському культурному контексті.

Ба більше - саме звучання слова здається російськомовним людям архаїчним або навіть жартівливим.

Філологи зазначають, що такі слова, як "стодола", не лише зберігають історичну спадщину, а й відкривають вікно в побут та світогляд українців.

Їхнє розуміння - це крок до глибшого пізнання мови, культури й традицій.

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