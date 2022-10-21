Це сигнал іншим. Ердоган підтвердив випробовування нової балістичної ракети

"Тепер у нас є "Тайфун". Це сигнал іншим, а ми із задоволенням будемо стежити", - заявив президент.

Ердоган додав, що Туреччина намагається йти далі, намагається ставати сильнішими із системами ППО, ракетами, бронетехнікою та багатьма іншими напрямками.

"Ми прискорюємо нашу роботу з цим ентузіазмом. Наш заклик, який ми озвучили на багатьох майданчиках, особливо на трибуні ООН - це заперечення, що включає справедливість у технологіях", - додав Ердоган.

Раніше повідомлялось, що розробка ракети у рамках секретного проекту "Тайфун" здійснювалася кілька років. Зазначимо, у 2019 році Туреччина отримала від Росії передову систему С-400, сподіваючись, що співпраця з Москвою дозволить їй розробити власну систему протиракетної оборони. У відповідь США ввели санкції проти Туреччини та заборонили постачання винищувачів п'ятого покоління F-35.