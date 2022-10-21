Це сигнал іншим. Ердоган підтвердив випробовування нової балістичної ракети

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що випробуваною на початку тижня у Чорному морі балістичною ракетою був "Тайфун".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву, яку приводить видання Yeni Akit.
"Тепер у нас є "Тайфун". Це сигнал іншим, а ми із задоволенням будемо стежити", - заявив президент.
Ердоган додав, що Туреччина намагається йти далі, намагається ставати сильнішими із системами ППО, ракетами, бронетехнікою та багатьма іншими напрямками.
"Ми прискорюємо нашу роботу з цим ентузіазмом. Наш заклик, який ми озвучили на багатьох майданчиках, особливо на трибуні ООН - це заперечення, що включає справедливість у технологіях", - додав Ердоган.
Раніше повідомлялось, що розробка ракети у рамках секретного проекту "Тайфун" здійснювалася кілька років. Зазначимо, у 2019 році Туреччина отримала від Росії передову систему С-400, сподіваючись, що співпраця з Москвою дозволить їй розробити власну систему протиракетної оборони. У відповідь США ввели санкції проти Туреччини та заборонили постачання винищувачів п'ятого покоління F-35.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Туреччина випробувала над Чорним морем секретну балістичну ракету.
Кілька років тому Туреччина успішно провела випробування балістичних ракет "Гекдоган" та "Боздоган", їхнє серійне виробництво планувалося після 2020 року.
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