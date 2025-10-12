Це серйозна зброя. Кремль занепокоєний темою передачі Tomahawk Україні, - Пєсков

"Тема "Томагавків" викликає у нас крайню стурбованість, про це вже говорив президент (Росії Володимир, - ред.) Путін", - зазначив Пєсков.

Він додав, що заяви про можливе постачання цієї зброї ретельно фіксуються. Окремо речник акцентував на потенційних характеристиках зброї.

"Зброя ця особлива, вона може бути в без’ядерному, може бути в ядерному виконанні. Висока дальність, зброя серйозна», - додав Пєсков.

Він також використав припущення про "брудну бомбу" для нагнітання напруги.

"Уявіть собі, ракета з великим радіусом дії злітає і летить. І ми знаємо, що вона може бути в ядерному виконанні. Що думати про Російську Федерацію? Ось як? Експерти військові за океаном повинні ж це розуміти", - заявив речник Кремля.

Пєсков підсумував, що, на думку Кремля, зараз "дуже драматичний момент з точки зору того, що з усіх боків нагнітається напруженість". Попри це, він вкотре заявив про нібито готовність Росії до перемовин.

"Російська сторона продовжує говорити про те, що ми готові до мирного врегулювання. І ми також чуємо, що Трамп все-таки весь час говорить про необхідність сідати за стіл переговорів. І з цього ми робимо висновок, що він зберігає все-таки політичну волю. Але європейці, київський режим демонструє абсолютно не бажання щось робити в цьому руслі", - заявив Пєсков.