Это серьезное оружие. Кремль обеспокоен темой передачи Tomahawk Украине, - Песков

"Тема "Томагавков" вызывает у нас крайнюю обеспокоенность, об этом уже говорил президент (России Владимир, - ред.) Путин", - отметил Песков.

Он добавил, что заявления о возможной поставке этого оружия тщательно фиксируются. Отдельно спикер акцентировал на потенциальных характеристиках оружия.

"Оружие это особое, оно может быть в безъядерном, может быть в ядерном исполнении. Высокая дальность, оружие серьезное", - добавил Песков.

Он также использовал предположение о "грязной бомбе" для нагнетания напряжения.

"Представьте себе, ракета с большим радиусом действия взлетает и летит. И мы знаем, что она может быть в ядерном исполнении. Что думать о Российской Федерации? Вот как? Эксперты военные за океаном должны же это понимать", - заявил спикер Кремля.

Песков подытожил, что, по мнению Кремля, сейчас "очень драматический момент с точки зрения того, что со всех сторон нагнетается напряженность". Несмотря на это, он в очередной раз заявил о якобы готовности России к переговорам.

"Российская сторона продолжает говорить о том, что мы готовы к мирному урегулированию. И мы также слышим, что Трамп все-таки все время говорит о необходимости садиться за стол переговоров. И из этого мы делаем вывод, что он сохраняет все-таки политическую волю. Но европейцы, киевский режим демонстрирует абсолютно не желание что-то делать в этом русле", - заявил Песков.