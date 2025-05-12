Це серветка, а не наркотик: у Макрона висміяли російські фейки про поїздку до Києва

Представники канцелярії Макрона оприлюднили допис із двома фото з вагона поїзда, яким європейські лідери 10 травня їхали до столиці України, та роз'яснюючими підписами.

На першому - зображена серветка на столі та вказані пояснення: "це серветка, для висякання".

Такий предмет роспропаганда нарекла наркотиками (фото: x.com/Elysee)

На другому зображені представники лідерів європейських країн, із підписом до світлини "це - європейська єдність, для побудови миру".

Єлисейський палац висміяв чергову нісенітницю пропагандистів (фото: x.com/Elysee)

"Коли європейська єдність стає незручною, дезінформація заходить так далеко, що звичайну серветку перетворює на наркотик. Ці фейкові новини поширюють вороги Франції як за кордоном, так і всередині країни. Ми повинні залишатися пильними щодо маніпуляцій", - йдеться у дописі канцелярії Макрона.

Про що був фейк стосовно подорожі європейських лідерів до Києва

Раніше на російських медіа тиражували брехливі повідомлення про начебто "пакетик з білим порошком" або "ложечку для кокаїну" на столі у вагоні з президентом Франції Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

На російських пропагандистських ресурсах тиражувалися фантазії, що могло йтися про наркотик, який нібито вживали європейські політики дорогою до Києва у потязі. І що коли репортери зайшли до купе, Макрон швидко прибрав даний предмет.

Між тим додамо, що французькі ЗМІ після аналізу кадрів дійшли висновків, що йдеться про хустинку для носа.