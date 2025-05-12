Це серветка, а не наркотик: у Макрона висміяли російські фейки про поїздку до Києва

В Офісі президента Франції відреагували на черговий фейк, який розповсюджують російські пропагандисти. Цього разу брехня стосувалася нещодавньої подорожі лідерів "коаліції рішучих" до Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт (X) Єлисейського палацу.
Представники канцелярії Макрона оприлюднили допис із двома фото з вагона поїзда, яким європейські лідери 10 травня їхали до столиці України, та роз'яснюючими підписами.
На першому - зображена серветка на столі та вказані пояснення: "це серветка, для висякання".
Такий предмет роспропаганда нарекла наркотиками (фото: x.com/Elysee)
На другому зображені представники лідерів європейських країн, із підписом до світлини "це - європейська єдність, для побудови миру".
Єлисейський палац висміяв чергову нісенітницю пропагандистів (фото: x.com/Elysee)
"Коли європейська єдність стає незручною, дезінформація заходить так далеко, що звичайну серветку перетворює на наркотик. Ці фейкові новини поширюють вороги Франції як за кордоном, так і всередині країни. Ми повинні залишатися пильними щодо маніпуляцій", - йдеться у дописі канцелярії Макрона.
Раніше на російських медіа тиражували брехливі повідомлення про начебто "пакетик з білим порошком" або "ложечку для кокаїну" на столі у вагоні з президентом Франції Макроном, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.
На російських пропагандистських ресурсах тиражувалися фантазії, що могло йтися про наркотик, який нібито вживали європейські політики дорогою до Києва у потязі. І що коли репортери зайшли до купе, Макрон швидко прибрав даний предмет.
Між тим додамо, що французькі ЗМІ після аналізу кадрів дійшли висновків, що йдеться про хустинку для носа.
Як повідомлялося раніше, 10 травня до Києва прибули лідери "коаліції рішучих". Президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та прем'єр Польщі Дональд Туск зустрілися з українським президентом Володимиром Зеленським.
Даний візит відбувся на тлі зусиль європейських лідерів пришвидшити припинення російської військової агресії та забезпечити справедливий мир в Україні, зокрема після припинення вогню щонайменше на 30 днів. Крім того, лідери обговорювали можливість відправки контингенту в Україну, щоб моніторити припинення вогню.
Крім того, у Києві під час переговорів лідери "коаліції рішучих" подзвонили президенту США Дональду Трампу. Сторони погодили заклик до РФ про повне припинення вогню строком на 30 днів з 12 травня, та пригрозили запровадженням нових санкцій у разі відмови.
Додамо, нещодавно західні ЗМІ дізналися, як Макрон заради миру "будив" Трампа із Києва, коли у Штатах була дуже рання година.
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