"Хеллоу, Дональде". Politico дізналося, як Макрон заради миру "будив" Трампа із Києва
Під час зустрічі європейських лідерів у Києві 10 травня саме президент Франції Емманюель Макрон зателефонував лідеру США Дональду Трампу о дуже ранній годині, щоб обговорити спільні вимоги до Кремля щодо припинення вогню.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico та публікацію французького президента у соцмережі Х.
За даними видання, під час тригодинної зустрічі в Маріїнському палаці 10 травня Макрон запропонував телефонну розмову з Трампом. Президент Франції зателефонував американському лідеру просто з мобільного на особистий номер, щоб проінформувати про перебіг переговорів.
На відео, яке Макрон опублікував у своєму офіційному акаунті в соцмережі, можна побачити, як він робить дзвінок і говорить американському президенту: "Хеллоу, Дональде!".
En Ukraine, unis. pic.twitter.com/qYTL0gQWFF— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 11, 2025
Трамп, взяв слухавку від Макрона, попри ранню годину в США, - на годиннику там не було ще й 7:00 ранку. Вислухавши пропозиції європейських лідерів, він погодився підтримати вимоги про перемир'я.
Деталі розмови Politico повідомили двоє обізнаних посадовців.
Згодом Трамп написав у соцмережах, що це був "потенційно великий день для Росії та України", щоправда, не згадавши про цю телефонну розмову.
Зустріч європейських лідерів у Києві
Нагадаємо, 10 травня, до Києва прибули лідери чотирьох європейських країн - президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та прем'єр Польщі Дональд Туск.
У столиці відбулася зустріч "коаліції рішучих", яка проводилася з метою забезпечити мир в Україні після припинення вогню та закінчення війни. У рамках коаліції обговорюється можливість відправлення європейських військ в Україну.
Лідери "коаліції рішучих" під час переговорів у Києві провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, як повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Участь у розмові взяли Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск і Кір Стармер. Сторони узгодили головну вимогу до Росії - вона має погодитися на повне й безумовне припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи з понеділка, 12 травня.
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