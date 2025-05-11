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"Хеллоу, Дональде". Politico дізналося, як Макрон заради миру "будив" Трампа із Києва

Неділя 11 травня 2025 15:58
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"Хеллоу, Дональде". Politico дізналося, як Макрон заради миру "будив" Трампа із Києва Фото: "коаліція рішучих" на зустрічі у Києві телефонувала Трампу (t.me/Ukraine_MFA)
Автор: Ірина Гайдук

Під час зустрічі європейських лідерів у Києві 10 травня саме президент Франції Емманюель Макрон зателефонував лідеру США Дональду Трампу о дуже ранній годині, щоб обговорити спільні вимоги до Кремля щодо припинення вогню.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico та публікацію французького президента у соцмережі Х.

За даними видання, під час тригодинної зустрічі в Маріїнському палаці 10 травня Макрон запропонував телефонну розмову з Трампом. Президент Франції зателефонував американському лідеру просто з мобільного на особистий номер, щоб проінформувати про перебіг переговорів.

На відео, яке Макрон опублікував у своєму офіційному акаунті в соцмережі, можна побачити, як він робить дзвінок і говорить американському президенту: "Хеллоу, Дональде!".

Трамп, взяв слухавку від Макрона, попри ранню годину в США, - на годиннику там не було ще й 7:00 ранку. Вислухавши пропозиції європейських лідерів, він погодився підтримати вимоги про перемир'я.

Деталі розмови Politico повідомили двоє обізнаних посадовців.

Згодом Трамп написав у соцмережах, що це був "потенційно великий день для Росії та України", щоправда, не згадавши про цю телефонну розмову.

Зустріч європейських лідерів у Києві

Нагадаємо, 10 травня, до Києва прибули лідери чотирьох європейських країн - президент Франції Еммануель Макрон, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та прем'єр Польщі Дональд Туск.

У столиці відбулася зустріч "коаліції рішучих", яка проводилася з метою забезпечити мир в Україні після припинення вогню та закінчення війни. У рамках коаліції обговорюється можливість відправлення європейських військ в Україну.

Лідери "коаліції рішучих" під час переговорів у Києві провели телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, як повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Участь у розмові взяли Володимир Зеленський, Еммануель Макрон, Фрідріх Мерц, Дональд Туск і Кір Стармер. Сторони узгодили головну вимогу до Росії - вона має погодитися на повне й безумовне припинення вогню на суші, в повітрі та на морі щонайменше на 30 днів, починаючи з понеділка, 12 травня.

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Дональд Трамп Мирні переговори
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