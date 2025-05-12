Это салфетка, а не наркотик: у Макрона высмеяли российские фейки о поездке в Киев

Представители канцелярии Макрона обнародовали пост с двумя фото из вагона поезда, которым европейские лидеры 10 мая ехали в столицу Украины, и разъясняющими подписями.

На первом - изображена салфетка на столе, и указаны объяснения: "это салфетка, для высасывания".

Такой предмет роспропаганда нарекла наркотиками (фото: x.com/Elysee)

На втором изображены представители лидеров европейских стран, с подписью к фотографии "это - европейское единство, для построения мира".

Елисейский дворец высмеял очередную чушь пропагандистов (фото: x.com/Elysee)

"Когда европейское единство становится неудобным, дезинформация заходит так далеко, что обычную салфетку превращает в наркотик. Эти фейковые новости распространяют враги Франции как за рубежом, так и внутри страны. Мы должны оставаться бдительными в отношении манипуляций", - говорится в публикации канцелярии Макрона.

О чем был фейк про путешествие европейских лидеров в Киев

Ранее на российских медиа тиражировали лживые сообщения о якобы "пакетике с белым порошком" или "ложечке для кокаина" на столе в вагоне с президентом Франции Макроном, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

На российских пропагандистских ресурсах тиражировались фантазии, что речь могла идти о наркотике, который якобы употребляли европейские политики по дороге в Киев в поезде. И что когда репортеры зашли в купе, Макрон быстро убрал данный предмет.

Между тем добавим, что французские СМИ после анализа кадров пришли к выводу, что речь идет о платке для носа.