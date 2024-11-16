"Це не серіал". Зеленський пояснив просування Росії на фронті

"На сході ситуація дійсно складна. Є повільний, але, тим не менше, пресинг і просування росіян. З різних причин. Наповнення наших бригад підготовними і навченими людьми, наповнення і укомплектація бригад зброєю, всі ці процеси були достатньо повільні", - пояснив президент.

За словами Зеленського, Україна чекала на постачання деякої зброї рік.

Як зазначив глава держави, причина затримок з ротаціями бригад також пов'язана з недоукомплектацією підрозділів.

"Ми говорили з (партнерами, - ред.) про кількість цих бригад, у нас була домовленість про кількість цих бригад, але наповнення, комплектація відбувається дуже-дуже повільно. Тому внутрішнім виробництвом ми заповнювали ці процеси, але не всі", - додав глава держави.

Зеленський підкреслив, що Росія просувається на фронті з величезними втратами - до 1200 осіб в день пораненими і вбитими. За його словами, війська не можуть просуватися постійно з такими втратами.

"На деяких напрямках вже видно, як сповільнилося просування. Всім хочеться, але це не серіал. Коли ми зупинимо, коли ми розіб'ємо, коли наше військо піде вперед. Це не серіал, це серйозна історія. Для того, щоб їх (росіян, - ред.) зупинити, підійдуть зараз резерви, укомплектовані бригади, які так довго ми чекаємо, просування закінчиться", - сказав він.