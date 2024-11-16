"Это не сериал". Зеленский объяснил продвижение России на фронте

"На востоке ситуация действительно сложная. Есть медленный, но, тем не менее, прессинг и продвижение россиян. По разным причинам. Наполнение наших бригад подготовленными и обученными людьми, наполнение и укомплектация бригад оружием, все эти процессы были достаточно медленны", - объяснил президент.

По словам Зеленского, Украина ожидала поставок некоторого оружия год.

Как отметил глава государства, причина задержек с ротациями бригад также связана с недоукомплектацией подразделений.

"Мы говорили с (партнерами, - ред.) о количестве этих бригад, у нас была договоренность о количестве этих бригад, но наполнение, комплектация происходит очень медленно. Поэтому внутренним производством мы заполняли эти процессы, но не все", - добавил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Россия продвигается на фронте с огромными потерями - до 1200 человек в день ранеными и убитыми. По его словам, войска не могут продвигаться постоянно с такими потерями.

"На некоторых направлениях уже видно, как замедлилось продвижение. Всем хочется, но это не сериал. Когда мы остановим, когда мы разобьем, когда наше войско пойдет вперед. Это не сериал, это серьезная история. Для того чтобы их (россиян, , - ред.) остановить, подойдут сейчас резервы, укомплектованные бригады, которые так долго мы ждем, продвижение закончится", - сказал он.